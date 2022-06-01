Şanlıurfa'da stabilize yol çalışması

Şanlıurfa kırsalını rahat, geniş ve konforlu bir yol ağı ile buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, birçok mahallede alt yapı çalışmasını tamamladı. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet götürmeyi hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynakları ile aldıkları iş makinaları ve kendi ekibi ile mahalle ve grup yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa merkez ve ilçelerde alt yapı çalışmalarını tamamlayan ekipler vatandaşların takdirini topluyor. Daha önceden belirlenen program dâhilinde yollarda altyapı çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri bir yandan yolların altyapısını hazırlarken diğer yandan da bakım-onarım çalışması yapıyor.

Eyyübiye ilçesinde Külünçe -Taşbasan, Altın, Kınalı - Ulucanlar - Horoz - Bayraklı, Dallıca - Karahisar - Saray a Beşikdüzü, Karakuş - Başaklı - Saray, Yağmurlu - Arpalı - Karahisar, Küçükdüzlük - Gölköy - Yenice - Küçük Türbe - Akmağara güzergahlarında yapılan çalışmaları takdirle karşılayan Mahalle Muhtarları yol genişletme ve stabilize yol çalışması nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler.