Şanlıurfa'da Starlink uyduları gökyüzünde süzüldü

Amerikan uydu şirketi SpaceX'in Starlink uyduları, Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından gökyüzünde süzülürken görüntülendi.

Akşam saatlerinde Şanlıurfa'da gökyüzünde görülen ve birbiri ardından ilerleyen ışık dizinleri merak uyandırdı. Birçok vatandaş gökyüzünde gördüğü sıralı cisimlerin ne olduğu ile ilgili çeşitli yorumlar yaptı. Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre illerde de görülen Starlink uyduları, vatandaşlar tarafından cep telefonları kaydedildi.