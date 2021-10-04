Şanlıurfa'da su kesintisi yaşanacak

ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ani ve beklenmedik bir şekilde meydana gelen içme suyu şebeke hattındaki arızadan dolayı Eyyübiye ilçesi çarşı bölgesi, Tepe, Kadıoğlu, Camikebir Kurtuluş, Pınarbaşı, Bıçakçı, Yusufpaşa, Hekimdede, Kamberiye ve Maşabağı mahallelerinde 4 Ekim Pazartesi günü saat 12.00 ile 17.00 arası su kesintisi meydana gelecektir" ifadelerine yer verdi.