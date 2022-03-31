Şanlıurfa'da suç makinesi yakalandı

Şanlıurfa'da cinsel istismar ve kasten yaralama suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, operasyon sonucu yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 2020 yılında cinayet suçundan firari olan aynı zamanda bir çocuk cinsel istismarı ile 3 yaralama suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.M.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. JASAT tarafından başarılı operasyonla yakalanan hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.