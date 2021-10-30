İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şanlıurfa'da sulama borusunda bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sulama borusunun içerisinde bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama borusunun içerisinde bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kırsaldaki bir eve operasyon düzenledi. Evde, evin çevresinde ve mısır ekili arazide dedektör köpek yardımıyla arama yapan jandarma ekipleri, sulama borusunun içerisine gizlenmiş bin 100 adet uyuşturucu hap tespit etti. Gözaltına alınan A.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.