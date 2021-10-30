Şanlıurfa'da sulama borusunda bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama borusunun içerisinde bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kırsaldaki bir eve operasyon düzenledi. Evde, evin çevresinde ve mısır ekili arazide dedektör köpek yardımıyla arama yapan jandarma ekipleri, sulama borusunun içerisine gizlenmiş bin 100 adet uyuşturucu hap tespit etti. Gözaltına alınan A.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.