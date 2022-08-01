İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşerek kaybolan 14 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek kaybolan 14 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde meydana geldi. Koyunlarını otlatırken dengesini kaybederek dün sulama kanalına düşen Mahmut Davizan'ı (14) arama çalışmaları bölgede devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri olay yerinden itibaren yaklaşık 30 kilometrelik bir alanda arama çalışması yapıyor. Ekiplerin su altından ve su yüzeyinden arama çalışması sürüyor. Suya düşen çocuğun dayısı Mahmut Davizan, dünden beri arama çalışmalarının devam ettiğini ve henüz bir ize rastlanmadığını söyledi.

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