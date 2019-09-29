Şanlıurfa'da sular kesilecek

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak Çevik kuvvet köprülü kavşak inşaatında yapılacak olan içme suyu deplase (hat bağlantısı) çalışmalarımız nedeniyle 30 Eylül Pazartesi saat 23:00 ile 1 Ekim Salı saat 17:00'a kadar Karaköprü İlçesi Alibaba, Akbayır, Batıkent, Merkez, Çankaya, Şenevler, Karşıyaka, Akpiyar, Esentepe mahalleleri Haliliye İlçesi Hamidiye, Refahiye, Ulubatlı ve Osmangazi mahallelerinde zorunlu olarak su kesintisi yaşanacaktır.