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Şanlıurfa'da sular kesilecek

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak Çevik kuvvet köprülü kavşak inşaatında yapılacak olan içme suyu deplase (hat bağlantısı) çalışmalarımız nedeniyle 30 Eylül Pazartesi saat 23:00 ile 1 Ekim Salı saat 17:00’a kadar Karaköprü İlçesi Alibaba, Akbayır, Batıkent, Merkez, Çankaya, Şenevler, Karşıyaka, Akpiyar, Esentepe mahalleleri Haliliye İlçesi Hamidiye, Refahiye, Ulubatlı ve Osmangazi mahallelerinde zorunlu olarak su kesintisi yaşanacaktır.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak Çevik kuvvet köprülü kavşak inşaatında yapılacak olan içme suyu deplase (hat bağlantısı) çalışmalarımız nedeniyle 30 Eylül Pazartesi saat 23:00 ile 1 Ekim Salı saat 17:00'a kadar Karaköprü İlçesi Alibaba, Akbayır, Batıkent, Merkez, Çankaya, Şenevler, Karşıyaka, Akpiyar, Esentepe mahalleleri Haliliye İlçesi Hamidiye, Refahiye, Ulubatlı ve Osmangazi mahallelerinde zorunlu olarak su kesintisi yaşanacaktır.

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