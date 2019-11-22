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Şanlıurfa'da şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa’da emniyetin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada 12 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Şanlıurfa'da emniyetin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada 12 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.S. tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Şanlıurfa - Mardin karayolunda uygulama noktası oluşturdu. Şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Kyra' ile arama yapıldı. Aracın yan boşluklarına gizlenmiş paketler halinde 12 kilogram 300 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, sürücü M.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

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