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Şanlıurfa'da şüpheli çanta paniği

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde okulun demir korkuluklarına asılan şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde okulun demir korkuluklarına asılan şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin demir korkuluklarında asılı çantayı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, otobüs duraklarının da bulunduğu bulvarı, araç ve yaya geçişine kapatarak önlem aldı. Bomba imha ekibi, yaptığı incelemenin ardından şüpheli çantayı fünyeyle patlattı. Patlamayla birlikte parçalanan ve okulun bahçesine düşen çanta, ekipler tarafından incelenmek üzere alındı. Güvenliğin sağlanmasının ardından bulvar tekrar trafiğe açıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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