Şanlıurfa'da Suriyeli kanaat önderleriyle toplantı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa, Telabyad ve Resulayn'da yaşayan kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve aşiret liderleriyle bir toplantı yaparak, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

GAPTEM toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı, Türkiye'de yaşayan mültecilere Avrupa kapılarının açılması, eğlence mekanlarında dikkat edilmesi gereken kurallar, provokasyonlara karşı alınacak tedbirler, sosyal medyada yanlış anlaşılacak konulara karşı hassasiyet gösterilmesi gibi hususlarda katılımcıları bilgilendiren Vali Erin, Türkiye'deki Suriyelilerin kardeşlik iklimini korumaları için tavsiyelerde bulundu.

Vali Erin yaptığı açıklamada, “Bin yıldır bu toprakları bize vatan yapan, bayrağımızın özgürce dalgalanması, ezanlarımızın minarelerden gür bir sedayla yükselmesini sağlayan aziz şehitlerimizin hepsini rahmet ve minnetle anıyor, mekanlarının cennet olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Aynı şekilde yakın zamanda icra ettiğimiz Barış Pınarı ve İdlib operasyonunda şehit olan Mehmetçiklerimizi ve Suriye Milli Ordusu mensuplarını da rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

PKK ile kırk yıllık mücadele

Türkiye'nin, bugün Suriye'yi bu hale getiren zihniyetin beslediği terör örgütü PKK ile kırk yıldır mücadele ettiğini hatırlatan Vali Erin, aslında bu mücadelenin, bu coğrafya üzerinde büyük emelleri olan güçlerle yapıldığını ifade etti. Bu mücadeleye şu anda sınırlarımızın dışında devam edildiğini dile getiren Vali Erin, Türkiye'nin amacının başta ülke güvenliğini sağlamak ve Suriye topraklarında yaşayan mazlum halkı terör örgütlerinin ve rejimin saldırılarından muhafaza etmek olduğunu söyledi.

"Teröre karşı sessiz kalmayacağız"

Türkiye'nin, insanların yerlerinden yurtlarından edilmesine seyirci kalmayacağının altını çizen Vali Erin, “Türkiye güneyden, batıdan, doğudan etrafını saran, terör örgütlerinden oluşturulan kuşağa sessiz kalmayacaktır. Bunun için de gerekli müdahaleleri sonuna kadar yapacaktır. Mücadele edilmesi gereken güçlerle bu millet, geçmişten aldığı ilham ve kahramanlığıyla mücadele edecek yeteneği ve kudreti ortaya koyacak, o güçleri geldikleri yere gönderecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Toplantıya katılan Suriyeli kanaat önderlerinin görüş ve düşüncelerini açıklamalarının ardından toplantı sona erdi.