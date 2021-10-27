Şanlıurfa'da ŞURKAV Gençlik Merkezi açıldı

Balıklıgöl platosunda yer alan Rızvaniye Külliyesi'nde düzenlenen açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, GAP BKİ Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, Genç ŞURKAV Kulübü Başkanı Enes Yiğit ile ŞURKAV yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, ŞURKAV'ın artık köklü bir vakıf olduğunu, Türkiye çapında önemli kültürel faaliyetler gerçekleştirdiğini ifade ederek, vakfın kurulmasından bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür etti. Sosyal ve kültürel ilişkilerin minimum seviyeye indiği pandemi sürecinde, eski Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya öncülüğünde geliştirilen Genç ŞURKAV projesinin, genç sayısının çok fazla olduğu Şanlıurfa'da gençlere yönelik bir proje olarak hayata geçirildiğini kaydeden Vali Erin, projeye sahip çıkmalarından dolayı Genç ŞURKAV üyelerini tebrik etti. Aynı dönemde projelendirilen şehir atölyelerini de hayata geçireceklerini belirten Vali Erin, “Bütün sermayemizi ve değerlerimizi daha iyi şekilde kullanacak, geleceğe hazırlayacak ve insanlığın hizmetine sunacak çalışmaları, şehir atölyeleri çatısı altında gerçekleştirmiş olacağız. Eğitim, kültür, sanayi ve sanat alanında ehil olan kişileri bir araya getirmek suretiyle beyin fırtınaları gerçekleştirecek ve geleceğe yönelik çalışmaları da burada ortaya koyacağız” dedi.

Her projede olduğu gibi ŞURKAV Gençlik Merkezinin kurulduğu yerin restorasyonu ve oluşturulmasına da en büyük maddi desteği GAP BKİ'nin sunduğunu ifade eden Vali Erin, “ŞURKAV Gençlik Merkezi, sadece Genç ŞURKAV üyelerinin değil, Şanlıurfa'daki tüm gençlerin ilim-bilim adamlarıyla buluştuğu bir merkez haline gelecek. Zaman zaman biz de buraya gelecek, payımıza düşeni alma çabasında olacağız.” diyerek, GAP BKİ'ye ve Harran Üniversitesine teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın bu tür merkezlere ihtiyacı olduğunu dile getiren Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik de “Z kuşağı dediğimiz gençlerimizi bu şekilde başka yerlere yönlendirmemiz, projeci bir nesil yetiştirmemiz lazım. Bu projeci nesil de buradan çıkacak diye düşünüyorum. Dolaysıyla buranın oluşmasında emeği geçen valimiz, GAP İdaresi Başkanımız, ŞURKAV ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

GAP BKİ Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz ise, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmak amacıyla farklı projelere destek olduklarını söyledi. Bölgenin sosyal altyapısını, beşeri ve sosyal sermayesini geliştirmeye özel bir önem verdiklerini dile getiren Açıkgöz, “Çünkü biz kalkınmanın sadece fiziki yatırımlarla değil, bu yatırımları refaha dönüştürecek, değerlendirecek insan kaynağıyla olacağına inanıyoruz. Dolaysıyla kalkınmanın hedef grubu olan kadın, çocuk ve gençlerimize yönelik birçok çalışma yapıyoruz. Bölgesel kalkınmada yer alacak en aktif nüfus olan gençlerin, kalkınma sürecine destek vermelerini, karar alma mekanizmalarında yer almalarını sağlayacak projeler önemli. Bu proje de bu anlamda amacımıza hizmet edecek bir proje. Bu projenin Şanlıurfamıza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyor, hazırlanmasından uygulama aşamasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kültür ve sanatın ayrılmaz bütün olduğu bir coğrafyada sadece kültür ve sanata değil, bilim ve teknolojiye hizmet eden gençlerin yeteneklerinin keşfedilmesine hizmet edeceklerini belirten Genç ŞURKAV Başkanı Enes Yiğit de, ŞURKAV Gençlik Merkezi'nin Şanlıurfa gençliğine hayırlı olmasını dileyerek, Vali Erin'e, eski Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya'ya, GAP BKİ ve Harran Üniversitesi'ne teşekkür etti.

Açılış töreninin ardından ŞURKAV Gençlik Merkezinde protokol üyeleri ve gençlerle bir araya gelen Vali Erin, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.