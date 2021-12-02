Şanlıurfa'da taklit marka operasyonu

Şanlıurfa'da ünlü bir telefon markasını taklit ederek aksesuarlarını satan 3 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda telefon aksesuarı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü bir telefon markasına ait sahte aksesuar satışı yapan 3 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 bin 450 adet şarj adaptörü, 6 bin 399 adet şarj seti, 964 adet telefon bataryası, 610 adet telefon kapağı, 435 adet kasa kapağı, 10 adet kulaklık, 4 adet kablo olmak üzere toplam 22 bin 872 adet telefon aksesuarı ele geçirildi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.