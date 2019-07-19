Şanlıurfa'da taksilere ceza yağdı

Ülke genelinde bugün yapılan ticari araç uygulaması kapsamında Şanlıurfa'da belgeleri eksik birçok taksiye ceza yağdı, 6 ticari araç da trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatı ile başlatılan uygulama kapsamında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce sabah saatlerinde itibaren kentin farklı noktalarında ticari araç uygulaması yapıldı. Trafik polislerince durdurulan ve evrak eksikliği ile insan taşımacılığı belgesi olmadan trafiğe çıkan birçok ticari araca ceza yağdı. Belediyeden izin belgesi almadan taşımacılık yapan sürücülere de 1002 lira ceza kesildi. Uygulama kapsamında 6 ticari araç trafikten men edildi. Trafik polisleri, herhangi bir evrak eksikliği bulunmayan ve kurallara uyan ticari araç sürücülerine teşekkür etti.