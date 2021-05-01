Şanlıurfa'da tam kapanmayı fırsata çevirdiler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek deforme olan yollarda onarım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından Narlıdere Köprülü Kavşağında asfalt serimine başlandı. Her gün yeni bir çalışma ile vatandaşlara kolay ulaşım hizmeti sunan büyükşehir belediyesi, Narlıdere Köprülü Kavşağında çalışmalar kapsamında deforme olan yolları, mağduriyete fırsat vermeden sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde sıcak asfaltla buluşturarak vatandaşların hizmetine sundu.