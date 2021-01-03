Şanlıurfa'da tarihi derede erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da tarihi yapıya sahip derenin içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hızmalı Mahallesi'nden geçen tarihi Karakoyun Deresi'nde yaşandı. İddiaya göre, tarihi Hızmalı Köprüsü'nün üzerinden geçen bir vatandaş, köprünün altından geçen derede bir kişinin yattığını fark etti. Şahsın hareket etmemesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, maskesi halen yüzünde olan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yapılan araştırmada cesedin Ahmet Akdeniz isimli gence ait olduğu öğrenildi. Dün gece evden ayrılan 18 yaşındaki Ahmet Akdeniz'in bir daha eve dönmediği, ailesinin de polise kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.