İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Şube ekiplerince tarih eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Şube ekiplerince tarih eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 adet Yahudi el yazması kitap, 1 adet Poleoritik dönemine ait fosil taşı, 2 adet Roma dönemine ait gümüş yüzük, 3 adet Bizans dönemine ait bronz yüzük ve 13 adet Bizans dönemine ait yüzük kaşı ele geçirildi. Olayla bağlantısı bulunan 3 şahısta gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.