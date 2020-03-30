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Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde silah-mühimmat ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ve tarihi eser ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silah-mühimmat ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ve tarihi eser ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik ilçesinde silah-mühimmat ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, K.Ş. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan 5x10 cm. ebatlarında toprak küp, 1 adet ruhsatsız 9 mm. çapında tabanca, 2 adet tabanca ait şarjör, 39 adet 9 mm. çapında mermi, 1 adet bıçak, 1 adet gece görüş dürbün ve 2 adet gündüz görüş dürbünü ele geçirildi. K.Ş. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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