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Şanlıurfa'da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa’da 50 kilogram esrar, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 sikke ile 7 tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 50 kilogram esrar, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 sikke ile 7 tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 50 kilogram esrar, bin 263 kök kenevir, hassas terazi ile Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 sikke ile 7 tarihi obje ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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