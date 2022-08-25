Şanlıurfa'da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da 50 kilogram esrar, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 sikke ile 7 tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 50 kilogram esrar, bin 263 kök kenevir, hassas terazi ile Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 sikke ile 7 tarihi obje ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.