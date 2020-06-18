Şanlıurfa'da tarihi eserler ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda bir evde 157 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesinde bir kişinin evinin bodrum katında kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 7 yüzük, 3 sikke, 1 bakır tas, 3 heykel, 2 bakır ibrik, 141 obje ile 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 30 av tüfeği fişeği ele geçirildi.Kaçak kazı yaptığı ileri sürülen şüpheli M.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ele geçirilen objeler, Şanlıurfa Arkeoloji Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.