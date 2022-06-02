İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da tarihi geçmiş 59 bin gıda ürünü imha edildi

Şanlıurfa’nın Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 59 bin 675 gıda ürünü imha edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 59 bin 675 gıda ürünü imha edildi.


Kentte zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri sürüyor. Bu çerçevede Devteyşti Mahallesi'nde bir markete giren ekipler, buradaki tüm gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerinin geçtiğini tespit etti. Çocuk mamalarının da aralarında bulunduğu 59 bin 675 gıda ürününe el konuldu. Tarihi geçmiş ürünler, tutulan tutanağın ardından temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilmek üzere toplandı. İş yerine cezai işlem uygulandı.

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