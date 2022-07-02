İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da tarihi geçmiş binlerce ürün imha edildi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, zabıta ekipleri, denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 200 gıda ürününü imha etti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, zabıta ekipleri, denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 200 gıda ürününü imha etti.


Eyyübiye Belediyesi zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri sürüyor. Bu çerçevede zabıta ekipleri, ilçe genelinde 460 bakkal ve marketlere yönelik yaptığı denetimlerde bazı ürünlerin son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk olduğunu tespit etti. El konulan ve aralarında süt, un, yağ, salam, cips ile içeceklerin bulunduğu 4 bin 200 gıda ürünü ekipler tarafından imha edildi.

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