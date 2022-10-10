Şanlıurfa'da tarihi geçmiş binlerce ürün imha edildi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın “Güven ve huzurun kalbi Haliliye” anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren zabıta müdürlüğü motorize ekipleri, okul çevrelerinde denetim yaptı. Market ve bakkallara yönelik yürütülen denetimlerde iş yeri açma ruhsatı, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Yapılan kontroller esnasında marketlere giren ekipler son kullanma tarihi geçmiş 65 kalemde 5 bin 94 ürünü ele geçirdi. İmha edilmek üzere 5 bin 94 ürüne el koyan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflarda bulunduran iş yerlerine de cezai işlem uyguladı.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız olarak süreceği belirtildi.