Şanlıurfa'da tarihi mekanlar dezenfekte edildi

Şanlıurfa'da tarihi ve turistik mekanların başında gelen Balıklıgöl Yerleşkesi, Dergah Camii Önü ve Hz.İbrahim Mağarası dezenfekte edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda kent genelinde yeni tip korona virüs salgınına karşı yürütülen dezenfekte çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanları unutulmadı.

Yüzlerce yerli ve yabancı turistin yeni normalleşmeye uygun olarak ziyaret ettiği Balıklıgöl başta olmak üzere Dergah Camii ve Hz. İbrahim Mağarası, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Özel anti bakteriyel kıyafetli personellerin kullanıldığı dezenfekte işleminde oldukça hassas davranıldı.

Tarihi Hasanpaşa Camiinden başlayan Balıklıgöl Platosunda oturma bankları, çöp kutuları teker teker dezenfekte edildi. Ardından ekipler özellikle vatandaşların temas ettiği taş kemerleri ve Balıklıgöl çevresindeki çay bahçelerini dezenfekte etti. Dergah Camii avlusunda ise şadırvanı, kapı kollarını, pencere demirlerini de dezenfekte eden ekipler, turistlerin uğrak mekanı olan Hz. İbrahim Peygamberin doğduğu mağara olarak bilinen mekanın içinde titizlikle dezenfekte işlemi yaptı.

Dezenfektasyon çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle halkın ortak kullanım alanlarını dezenfekte işlemini belirlenen program dahilinde sürdürüyor.