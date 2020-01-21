Şanlıurfa'da tarihi okul restore edildi

Tarihi Şehit Nusret Orta Okulunda yıpranan çevre duvarını tarihine uygun bir şekilde restore eden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan tam not aldı.

Şanlıurfa'nın tarihine ve kültürüne önem gösteren Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye ilçesinde bulunan Şehit Nusret Orta Okulunun duvarını restore ederek çalışmasını tamamladı. Yaklaşımından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür eden Okul Müdürü İsmail Çelik, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül okulumuzu ziyaret ettiklerinde okul duvarının yüksekliği ve tarihi dokuya uygun olmayışını onlar da kendi gözüyle gördüler. Hem bizim hem de mahallemizin bir talebi vardı. Duvarlar 130 yıllık tarihi binamızın dokusuna uygun değildi. Beton mermer ve yüksek bir yapıya sahipti. Sağ olsunlar Büyükşehir Belediyemizin girişimleriyle okul bahçemiz yeni görünümüyle tanıştı ve aynı zamanda ağaçlandırma çalışması yapıldı. Öğrencilerimize ikinci dönem hediyesi olacak. Geldiklerinde bahçemizi, dikili ağaçlarımızı ve yeni duvarlarımızla tanışmış olacaklar. Bizler Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.