İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da taşımalı eğitim gören 100 öğrenci zehirlendi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde taşımalı eğitim gören yaklaşık 100 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlendi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde taşımalı eğitim gören yaklaşık 100 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlendi. Öğrenciler ambulanslar ve minibüslerle hastanelere taşındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ayrancı kırsal Mahallesi'nde okuyan öğrenciler, öğle vakti yedikleri kuru fasulye, pilav ve turşunun ardından karın ağrısı çekmeye başladı. Sayının artması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Yaşanan olay nedeniyle mahalleye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, öğrencilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Harran ilçesi ile Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırırken çok sayıda öğrenci ise minibüslerle hastanelere taşındı.


Öğrencileri tam olarak neden zehirlendiklerinin araştırıldığı öğrenildi.



İki gün arayla öğrenciler zehirlendi


Önceki gün de Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde taşımalı eğitim gören yaklaşık 100 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, yetkililer ise zehirlenme nedenini belirlemek için okuldan yemek ve su numunesi almıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.