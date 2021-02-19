İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga kamerada

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Meydan savaşını andıran kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana geldi. Hayati Harrani Caddesi üzerinde daha önce aralarında iddiaya göre kız alıp verme meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki aile karşı karşıya geldi. İki kişi arasında başlayan tartışmaya diğer aile fertlerinin de katılmasıyla büyüyerek taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Meydan savaşını andıran kavgada taş ve sopa darbeleri ile İ.B.M., A.M., M.M., Ş.M., H.K., İ.K. ile İ.H.K. yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 7 kişi ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.