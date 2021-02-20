İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda binlerce lira değerinde senetler ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipler, Viranşehir ilçesinde, tefecilik suçuyla mücadeleye yönelik bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A.E. ve İ.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların nakit ihtiyacı olan mağdurlara yüksek faizli borç para vererek karşılığında senet imzalattıkları, imzalattıkları senetleri icraya vererek mağdur şahısları zor duruma düşürdükleri tespit edildiği bildirildi. Adreste yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 6 adet tapu senedi, borçlu şahıslara ait toplam değeri yaklaşık 500 bin lira değerinde 6 adet senet ve çok sayıda dokümana el konuldu.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.