İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa 2.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası tonlarca işlenmiş pamuk kül oldu.


Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesindeki OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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