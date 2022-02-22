Şanlıurfa'da tekstil işçileri işlerine iade edildi

Şanlıurfa'da işçilerin işten atıldığı iddialarıyla gündeme gelen bir tekstil fabrikasının yetkilileri, işe başlamak isteyen işçilerin yeniden fabrikada işe alındığını açıkladı.

Şanlıurfa'da işçilerin işten atıldığı iddialarıyla gündeme gelen Uğur Tekstil Fabrikası'nın patronu Hayri Uğur, işe başlamak isteyen işçilerin yeniden fabrikada işe alındığını söyledi. Kentte aylardır işçilerin işten atıldığı iddiaları ile gündeme gelen Uğur Tekstil A.Ş.'nin patronu Hayri Uğur, fabrikanın avukatıyla birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Son dönemlerde fabrikada yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamayı tekstil fabrikasının avukatı Ergin Ersan yaptı. Ersan, açıklamasında, işçilerin geçmiş aylardaki kayıplarının da karşılanacağını belirterek, “Çalışanlarımızın, iş yerinden ayrılmalarından kaynaklanan ekonomik kayıpları, yasal sınırlar içinde kalmak kaydıyla, fabrika tarafından karşılanacak olup karşılıklı anlaşma sağlanmıştır. Çalışanlarımızın, işverenliğimiz aleyhine açmış oldukları davalara konu masraflar, davalarda karşı taraf vekilliği sıfatına haiz vekiller ile uzlaşma sağlanması için iyi niyetli gayret sarf edilecektir. Tarafların emekten ve emekçiden yana tavır sergilemesini temenni etmekteyiz” ifadelerine yer verdi. Açıklamanın ardından işveren Hayri Uğur ise “Çalışanlarımızın istediği sendikayı seçme hakkı vardır. İstedikleri sendikaya üye olmaları zaten bir anayasal haktır. Biz de bu anayasal hakka saygı duyuyoruz” diye konuştu.