İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerce 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, İ.H.T., T.A., M.T., A.U. ve A.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 23 cep telefonu, içinde adres sorgu programı bulunan 3 dizüstü bilgisayar, tablet, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca, 92 mermi, 33 uyuşturucu hap, 5 bin 600 dolar, bin 100 lira, 1 bilezik ile çok sayıda sim kart ve hafıza kartları ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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