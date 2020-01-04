Şanlıurfa'da telefon kavgası: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da iki grup arasında telefon alışverişinden kaynaklandığı öne sürülen kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kavga, merkez Eyyübiye ilçesinde yer alan Sarayönü Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, telefon alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Ekipler kavgayı güçlükle ayırdı. Olayda yaralanan olmazken, kavgaya karışan 2 kişi emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.