Şanlıurfa'da temeli atılan caminin inşaatı devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Valiliği işbirliğinde Viranşehir Eyyüp Nebi'de temeli atılan cami ve külliye inşaatı devam ediyor.

Şanlıurfa merkezine 85 kilometre uzaklıkta bulunan, Viranşehir ilçesine bağlı Eyyüp Nebi mahallesinde yer alan, içerisinde Hz. Eyyüp, Eşi Rahime Hatun ile Elyasa Peygamberin mezarların yer aldığı ziyaretgâha mimariye uygun camii ve külliye yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Valiliği işbirliğinde bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen caminin kapalı ve açık alanda toplam 1000 kişi kapasitede olup içerisinde aşevi de bulunmaktadır.

Sabır makamındaki cami ve külliye inşaatı takdir topluyor

Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi inşaatı, gerek Eyyüp Nebi sakinlerinin gerekse de makamı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin takdirini topluyor. Peygamberlerin makamlarının bulunduğu mekânlara yapılan hizmetleri oldukça yerinde bulduklarını ifade eden vatandaşlar cami ve külliye inşaatından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

Büyükşehir hizmetleriyle Eyyüp Nebi'nin çehresini değiştirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyüp Nebi'de bölge halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin memnuniyetini sağlamak adına parke düzenlemeleri, çevre düzenlemesi, eğitim alanları ve salonları inşa ederek vatandaşların hizmetine sundu.