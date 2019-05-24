Şanlıurfa'da "tencereni ve seccadeni al gel" buluşmaları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Tencereni ve Seccadeni Al Gel' kardeşlik sofrasında gelen binlerce vatandaş aynı sofrada buluşuyor

Maneviyat ve huzurun başkenti Şanlıurfa'da, Ramazan ayında çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 'Tencereni ve Seccadeni Al Gel' programı ile paylaşmanın ve kardeşlik hissiyatını oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ramazan ayı boyunca her perşembe günü 'Tencereni ve Seccadeni Al Gel' programında Şanlıurfalı kadınlar evde hazırladıkları yemekleri Rabia Meydanı'nda kurulan kardeşlik sofrasında hiç tanımadıkları insanlarla paylaşıyor. İftar programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Bayuk, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün eşi Betül Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, AK Parti il teşkilatı yöneticileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Burada bir açıklamada bulunan Bayuk, Büyükşehir Belediyemizin başlatmış olduğu 'Tencereni ve Seccadeni Al Gel' programı yoğun ilgi görüyor çok güzel bir katılım var. Halkımız Rabia Meydanı'nda evinde pişirdiği yemeklerini tencerelerle buraya getirip ramazan ayının ve bu mübarek günlerin verdiği güzellikle burada bir kaynaşma ve dayanışma içerisinde hep birlikte iftar açıyorlar. Büyükşehir Belediyemiz de bu anlamda üzerine düşen her türlü görevi yaparak burada halkımızı bir arada iftar yapmasını kaynaşmasını sağlamaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Halkımıza da duyarlılığı için teşekkür ederim. Güzel bir dayanışma örneği burada yaşanıyor" dedi.