İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 1 gözaltı

Şanlıurfa’da PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli şahıs yakalandı.

Şanlıurfa'da PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınarak TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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