Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa’da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüyle irtibatlı oldukları belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı serbest bırakılırken 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.