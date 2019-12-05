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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında PKK/KCK-PYD/YPG'ye terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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