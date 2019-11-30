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Şanlıurfa'da terör operasyonu

Şanlıurfa’da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si serbest bırakılırken 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si serbest bırakılırken 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken 1 kişi ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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