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Şanlıurfa'da terör operasyonu

Şanlıurfa’da terör örgütü propagandası iddiasıyla HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü propagandası iddiasıyla HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ'ın adresine operasyon düzenledi. Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Karadağ, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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