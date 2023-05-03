Şanlıurfa'da terörden aranan zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya üyelik suçlamasıyla aranan zanlı, gözaltına alındı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir kişinin yapılan kimlik sorgusunda, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu gerekçesiyle arandığı tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ş.İ., işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.