Şanlıurfa'da terörden gözaltına alınan 24 zanlı adliyede

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında HDP ve DBP'nin Suruç ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 24 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin terör örgütüne katılım sağlamak amacıyla kente gelen bazı kişilere propaganda, yardım ve yataklık yaptığı tespit edildi. 24 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.