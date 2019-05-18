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Şanlıurfa'da teröristlerle çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 komiser yardımcısı şehit olurken 2 polis ise yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 komiser yardımcısı şehit olurken 2 polis ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili kırsal Mahallesine 2 teröristin geldiği bilgisini alan güvenlik güçleri mahalleye operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada her 2 terörist de etkisiz hale getirilirken 1 komiser yardımcısı şehit oldu. Çatışmada 2 polis ise yaralandı.


Yaralı polislerin hastanede tedavi altına alındıkları belirtilirken bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.


Komiser yardımcısı şehit oldu


Şanlıurfa Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin yazılı açıklamasında, "


18 Mayıs 2019 günü saat 02.00 sularında İlimiz Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan meskûn mahal operasyonunda çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirilmiştir.


Olayda, büyük bir kahramanlık ve cesaret örneği gösteren bir komiser yardımcımız şehit olmuş, iki güvenlik görevlimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımız Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.


Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar  diliyoruz " denildi.

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