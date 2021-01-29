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Şanlıurfa'da tilki kurtarma operasyonu

Şanlıurfa’da toprak altında kalan tilkiyi kurtarmak için seferber olan köylüler herkesin takdirini topladı.

Şanlıurfa'da toprak altında kalan tilkiyi kurtarmak için seferber olan köylüler herkesin takdirini topladı.


Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Çukurdoruç Mahallesinde yaşandı. Devlet Su İşlerine (DSİ) ait tahliye kanalı çevresinde gezen Müslüm Yıldırım, bir tilkinin toprak altında kaldığını ve sadece baş kısmının dışarda olduğunu fark etti. Bunun üzerine köylülerden yardım isteyen Yıldırım ve çevredekiler tilkiyi kurtarmak için seferber oldu. Kürek ve mala ile tilkiye zarar verilmeden kaldırılan toprak altından çıkarılan hayvan doğal alanına salıverildi.


Tilkinin kurtarılarak doğaya salınması görüntüleri insanların takdirini topladı.


Sosyal medyada da yer alan görüntülerde doğasever tilkiyi kurtaran Şanlıurfalı köylüleri tebrik etti.

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