Şanlıurfa'da tır zincirleme kazaya neden oldu: 1'i çocuk 2 yaralı

Şanlıurfa'da iddiaya göre park halindeki tırın sürücüsünün kapısını açması sonucu arkadan gelen üç otomobilin birbirine çarptığı kazada anne ve çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç-Şanlıurfa yolu Çadır Kent yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında park halindeki tırın sürücüsünün kapıyı açması sonucu arkadan gelen üç otomobil çarpıştı. Kazada ismi öğrenilemeyen anne ve 4 yaşındaki çocuğu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.