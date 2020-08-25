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Şanlıurfa'da tonlarca saman yandı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde hayvanlar için alana yığılan tonlarca saman yandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hayvanlar için alana yığılan tonlarca saman yandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Tatarhöyük Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede hayvanları beslemek için meydana yığılan tonlarca saman bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangını fark eden mahalleli durumu itfaiyeye haber verdi. Mahalleli traktör yardımıyla yangının daha fazla yayılmasını engellemeye çalışırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

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