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Şanlıurfa'da toplu taşıma araçlarında akıllı sistem dönemi

Şanlıurfa’da akıllı tespit sistemi ile toplu ulaşım güzergahlarındaki konforu bozan aksaklıklar geliştirilen akıllı sistemle anında tespit edilecek.

Şanlıurfa'da akıllı tespit sistemi ile toplu ulaşım güzergahlarındaki konforu bozan aksaklıklar geliştirilen akıllı sistemle anında tespit edilecek.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarafından toplu taşıma araçlarımıza entegre edilen sistemle, konforlu yolculuğu olumsuz etkileyecek derecede bozuk yol, doğal çukur veya kazılar sonrasında kapatılmayan alanların toplu taşıma aracı seyir halindeyken anlık konum tespitini yaparak belediyenin ilgili birimine mesaj yoluyla uyarılmasını kapsıyor. Böylece ilgili birimin gün içerinde söz konusu yoldaki tadilatı hızla yaparak sorunu ortadan kaldıracak. Proje ile belediye toplu taşıma aracında akıllı tespit sistemi aktif kılarak dijital belediyecilik standartlarına ulaşmaya hedefliyor.

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