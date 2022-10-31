Şanlıurfa'da toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından toz taşınımına yönelik 'turuncu' kodla uyarılan iller arasında yer alan Şanlıurfa'da uzmanlar uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toz taşınımına yönelik 'turuncu' kodla uyarıda bulundu. Turuncu iller arasında yer alan Şanlıurfa'da uzmanlar vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Halil Fedai, solunum, akciğer, alerji ve kalp hastalığı olan vatandaşların evden çıkmamaları gerektiğine dikkat çekti. Astımı, alerjik akciğer hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, kronik akciğer hastalığı, KOAH hastalığı ve kalp hastalığı olan kişilerin dışarıya çıkmaması gerektiği bildirildi.

Fedai, özellikle solunum partikülleri 10 mikronun altında olanlar akciğere direk ulaşabilmekte, 2,5 mikron altındaki partiküller akciğerin periferine kadar ulaşabilmektedir. Hastalar dışarı çıktığı dönemde öksürük, balgam, nefes darlığı, hırıltılı solunum oluşması durumunda mutlaka bir hekime başvurmaları gerekir. Pencerelerin kapalı tutulmasını ve vatandaşların dışarı çıkmamasını, herkesin iç ortamda kalmasını öneriyoruz. Pencereleri ve kapıları sıkı sıkı kapatalım çünkü çok ince zerrecikler evin içerisine kadar girebilir. Baş ağrısı, nezle gibi benzeri şikayetler boğaz ağrısına yol açabilir. Vatandaşlarımızın dışarıya çıkması eğer zorunlu ise ilaçlarını kullanmalarını ve maske kullanmalarını önermekteyiz” diye konuştu.