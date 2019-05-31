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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 40'ıncı kilometresinde yaşandı. Ercan Çakar (24) yönetimindeki 34 GK 8258 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken Fadıl B. ile Orhan K. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ceset ise yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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