Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesi kavşağında yaşandı. İddiaya göre, İsmet U.'nun kullandığı 63 VA 354 plakalı kamyon ile Ali Aykut Fırat'ın (25) kullandığı 07 ABR 036 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü İsmet U. ile otomobil sürücüsü Ali Aykut Fırat ve yanında bulunan Cemal F. ve Büşra F. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Ali Aykut Fırat yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.