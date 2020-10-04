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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa’da devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Diyarbakır yolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 ACC 843 plakalı Wolksvagen marka araç, köprülü kavşak girişinde kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası sürücünün kaçtığı iddia edilirken, araçta bulunan 1 yaralı ise itfaiye tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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