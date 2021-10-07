Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü

Şanlıurfa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Said Ayhan idaresindeki 63 ABB 189 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Akçakale karayolunda seyir halindeyken karşıdan gelen İsa Türk yönetimindeki 63 ACP 016 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ayhan ve Türk, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ayhan ve Türk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolunun Akçakale yönü, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.